Matteo Messina Denaro forse è a Dubai? "Calvo e ingrassato"

Il boss Matteo Messina Denaro potrebbe trovarsi a Dubai: "Calvo e ingrassato, irriconoscibile".

Il boss latitante Matteo Messina Denaro potrebbe nascondersi a Dubai. Secondo alcuni testimoni, uno dei quali vicino ad ambienti governativi, Messina Denaro un tempo conosciuto col soprannome di "U siccu", il magro, all'età di 59 anni si troverebbe nella città degli Emirati Arabi, "irriconoscibile", "in sovrappeso e quasi calvo". Lo scrive il settimanale Oggi (domani in edicola) che pubblica un'inchiesta sui latitanti italiani nella città degli Emirati, in base alla quale - sulla base delle dichiarazioni di testimoni - la presenza del capo dei capi di Cosa Nostra sarebbe risaputa a Roma in ambienti investigativi e politici. Messina Denaro disporrebbe di un passaporto italiano a controllo biometrico, con false generalità, con cui viaggerebbe molto. Da quando è iniziata la pandemia le fonti dichiarano che nessuno lo avrebbe più visto muoversi a Dubai, a differenza degli altri latitanti italiani che preferiscono rinunciare agli spostamenti. Sebbene un trattato per l'estradizione tra Italia ed Emirati esista dal 2018 finora non è stato applicato, lasciando così invariate le condizioni per la permanenza di personaggi come il trafficante di droga Raffaele Imperiale, il cognato di Fini Giancarlo Tulliani inseguito da ordini di cattura per riciclaggio, o il nobile milanese Alberico Cetti Serbelloni, condannato per un'evasione fiscale da un miliardo di euro.