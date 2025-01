Bressanone, il ballo dei maturandi rischia di finire in tragedia: 15enne in coma etilico

Bressanone, il ballo dei maturandi rischia di finire in tragedia

La festa per il celebre "Maturaball" l'evento dedicato ai diplomandi ha rischiato di trasformarsi in tragedia a Bressanone, in 200 hanno forzato il cordone della Polizia venendo respinti a fatica dagli agenti. Ma c'è di più, una 15enne è finita quasi in coma etilico per il troppo alcol assunto e solo due settimane prima un giovane era stato brutalmente aggredito a calci e pugni. Nella tarda serata di sabato, - riporta Altoadige.it - i responsabili comunali si sono accorti che l'afflusso all'interno era oramai ben oltre il consentito, così hanno chiesto alle Forze dell'Ordine di bloccare gli ingressi.

All'interno, nel frattempo, anche per il fatto che una ragazzina minorenne aveva perso completamente conoscenza nei bagni del Forum per aver abusato di sostanze alcoliche, e vi erano difficoltà nel prestarle soccorso a causa della ressa e di un inizio di rissa, con vetri e bottiglie infranti rimasti a terra, è scoppiato qualche tafferuglio, tra i giovani presenti al Maturaball e la Polizia.

Sono ora in corso indagini per individuare chi ha somministrato le sostanze alcoliche alla ragazzina di minore età, nonché coloro che hanno fomentato il tentativo di forzare il dispositivo di ordine pubblico posto all'ingresso del Forum. Gli organizzatori del "Maturaball", inoltre, verranno sanzionati per non aver rispettato le norme che regolano la vendita dei biglietti in numero superiore alla capienza del locale.