Maturità 2022, oggi il secondo atto: prova scritta diversa per ogni istituto

Maturità 2022, oggi la seconda prova: la più temuta dagli studenti

Oggi gli oltre 520mila maturandi affrontano il secondo atto dell'Esame di Stato, o Maturità: la prova scritta d'indirizzo. Da una parte la più temuta dagli studenti, ma è anche quella che è stata più 'alleggerita' dato che quest'anno non è ministeriale, le tracce non sono state quindi predisposte dal ministero dell'Istruzione, ma sono state elaborate dalle commissioni interne sulla base degli argomenti affrontati dalla singole classi durante l'anno.

Come si svolgerà? Alle 8,30 i docenti hanno distribuito le tracce della seconda prova e considerati i disagi degli ultimi due anni dovuti alla pandemia, il ministero dell'Istruzione ha deciso di facilitare gli studenti e di far preparare la seconda prova ai docenti titolari della materia oggetto dello scritto e sarà quindi ugual e per i soli studenti di uno stesso istituto. L'esame quindi si svolge a seconda dell'indirizzo scolastico, grafica o scritto grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica.

Protagoniste della prova saranno una o più discipline caratterizzanti il corso di studio e saggeranno le conoscenze dei maturandi, nonché le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo. La durata? Dipende dal tipo di indirizzo scolastico. In generale, per gli indirizzi liceali la prova dura dalle 4 alle 6 ore. Ad eccezione per gli indirizzi che prevedono attività pratiche, come ad esempio l'artistico, dove la prova può svolgersi in più giorni. Per gli istituti tecnici e professionali lo scritto d'indirizzo avrà una durata compresa tra le 6 e le 8 ore, in base alla tipologia di scuola.