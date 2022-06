McDonald’s, nasce l’hamburger al gusto lasagna

In esclusiva per il Regno Unito e l'Irlanda è arrivato l'hamburger dal sapore di lasagna

McDonald's presenta quattro nuovi hamburger dal gusto nuovo e curioso, i creatori si sono ispirati ai sapori d'Italia, Spagna e Grecia. Soprattutto, la catena di fast food ancora una volta punta sull'originalità, con il panino The Italian Stack composto da strati di carne, un formaggio "tipo mozzarella", cipolle, salsa di pomodoro, besciamella e lattuga.

È stato chesto da alcuni giornalisti inglesi del Mirror, che hanno preso parte alla degustazione e al lancio commerciale, cosa ha ispirato la catena McDonald's a confezionare questi nuovi panini. La risposta da parte dell'ufficio stampa di McDonald's e riportata, poi, dal tabloid inglese è stata: "Contiene tutti i sapori del piatto di pasta preferito per eccellenza mescolati con il sapore di un burger di McDonald's ed è una combinazione geniale. Perché non lo hanno inventato prima?".

Sempre in tema di 'gusto Made in Italy', c'è il Crispy Chicken Italiano fatto con un hamburger di pollo, pomodoro, mozzarella, cipolla rossa e lattuga, con pesto alla genovese e una forma di pane stile ciabatta. Questo è stato definito dalla recensione apparsa sul Mirror: "Il pesto si sposa così bene con gli altri gusti e dà un sapore molto fresco". Per finire, non mancano il Tiramisu McFlurry proposto con pezzi di biscotto al cioccolato con una salsa al caffè e cacao.

