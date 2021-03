Medici del lavoro in campo per vaccini ai dipendenti di supermercati e aziende

Medici del lavoro: pronta la vaccinazione nei siti produttivi. Progettualità in corso

I medici del lavoro scendono in campo per la vaccinazione capillare sul territorio all'interno dei siti produttivi, la gdo, i centri commerciali. Definiti gli standard operativi e i protocolli con il governo Draghi, la vaccinazione si prepara a iniettare dosi all'incirca per due mln di dipendenti. La logistica, come si legge sul Sole24Ore, non sembra incontrare particolari difficoltà, con la disponibilità per la grande distribuzione anche del trasporto con garanzia della tutela del freddo, che sgraverebbe lo Stato anche dalla consegna delle dosi.

Il confronto è stato avviato già da una settimana tra il dicastero della salute e il commissario all'emergenza Covid, Figliuolo, e le associazioni di categoria, per definire le regole e le intese. "Abbiamo preso contatto con i medici, abbiamo predisposto l'organizzazione di locali adeguati nei nostri punti vendita più grandi" ha fatto sapere l'ad di Conad Francesco Pugliese. "Siamo pronti - prosegue - a prenderci la responsabilità di vaccinare tutte le persone della nostra organizzazione che lo vorranno non appena i vaccini a noi destinati saranno disponibili".