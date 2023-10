Meloni-Giambruno, lui al ristorante e lei dal parrucchiere: FOTO post rottura

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno, ecco che cosa è successo dopo la rottura

La notizia è arrivata nel bel mezzo di un clamore mediatico causato dai fuorionda imbarazzanti del giornalista a "Striscia la Notizia". Dopo quasi dieci anni di relazione, Giorgia Meloni e Andrea Giambruno hanno deciso di porre fine alla loro storia d'amore, e ciò che n'è scaturito è un caos senza precedenti, al quale Meloni ha cercato di porre un freno con un secco: "Di lui non parlo più". Ma quando i riflettori si spengono e l'attenzione si sposta altrove, è lì che emerge la vera realtà, quella con cui Meloni e Giambruno hanno dovuto confrontarsi dopo la rottura pubblica.







E cosa è accaduto subito dopo l'annnuncio shock? Il settimanale "Chi" ha pubblicato diversi scatti delle ore successive alla separazione, documentando le reazioni dei due protagonisti. Il servizio del magazine mostra Meloni, proprio nel giorno dell'anniversario del suo insediamento al governo, concedersi una "coccola" per sé stessa con una piega dall'amica parrucchiera sotto casa. Un momento di normale quotidianità della premier, che nonostante l'importanza dell'evento politico e la festa organizzata da FI al Teatro Brancaccio di Roma, ha preferito restare con la figlia Ginevra. "Sono un essere umano anche io", d'altronde aveva detto per giustificare la sua assenza.







Nel frattempo, Andrea Giambruno è stato sorpreso dai fotografi mentre lasciava l'abitazione romana, dove viveva con l'ex compagna, e dove tornerà ogniqualvolta vorrà vedere la figlia. Felpa e cappuccio alzato, così si mostra l'ex first gentleman dopo la clamorosa rottura, mentre si dirige verso l'auto dove la babysitter di Ginevra sistema alcune cose.

Giambruno, che è ormai stato sospeso in via definitiva dalla conduzione di "Diario del giorno", pare essersi concesso anche lui una parentesi dal parrucchiere, e a confermarlo sono propro gli scatti del barbiere che ritraggono il giornalista senza il suo "iconico" ciuffo. Si dice che chi si taglia i capelli abbia voglia di cambiare qualcosa, ma mentre Meloni opta per una semplice piega, Giambruno, proprio come quanto è accaduto di recente nella sua vita, ci dà un taglio netto.