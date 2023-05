Meloni in Emilia Romagna: "Governo pronto a fare la sua parte"

Calano a quota 26mila gli sfollati, di cui quasi 20mila solo nel Ravennate

Un'altra giornata da allerta rossa attende l'Emilia-Romagna al sesto giorno di emergenza maltempo; e anche domani, lunedì 22 maggio, anche se si prevedono deboli piogge concentrate soprattutto in Appennino. I rischi maggiori infatti restano quelli di criticità idrogeologica (frane) e criticità idraulica (piene dei fiumi). La premier Giorgia Meloni è arrivata all'aeroporto di Rimini, dopo essere rientrata in anticipo dal G7 di Hiroshima.

Il prefetto di Ravenna De Rosa invita a lasciare libere le strade per i soccorsi, "non andate nelle zone alluvionate", mentre Trenitalia rende noto che per alcune tratte in Romagna non è possibile fare stime sui tempi di ripristino della circolazione ferroviaria.

Calano a quota 26mila gli sfollati, di cui quasi 20mila solo nel Ravennate. Gli oltre mille vigili del fuoco impegnati in Emilia-Romagna hanno già svolto 4mila interventi. Il monitoraggio di Coldiretti: 250mila animali da salvare, fra bovini, ovini e suini, mentre il raccolto di frutta è compromesso per 4-5 anni.

Nel corso del suo sopralluogo nelle aree colpite dal maltempo, Giorgia Meloni ha fatto tappa anche a Ghibullo. Nella frazione di Ravenna, la presidente del Consiglio ha visitato le zone alluvionate. La premier non si è sottratta a selfie, strette di mano e abbracci con i cittadini incontrati in strada. La premier, accompagnata da una piccola delegazione, ha incontrato i cittadini e scattato anche qualche selfie con le persone incrociate per strada. "Siete molto bravi voi volontari, portare le cose da mangiare nell'acqua. E’ molto bello quello che fate. Mi dispiace”, ha detto poi la premier in un video pubblicato su Facebook. "Il governo c'è. E' stata una tragedia ma può essere un'occasione per rinascere più forti, difficile fare stime ma andranno mobilitate molte risorse", ha affermato la premier Giorgia Meloni da Ravenna.



