Messina Denaro, l'amica speciale: "Mi faceva ridere e mi sosteneva. È dura"

Messina Denaro, l'amica: "Era solo una persona sofferente"

L'arresto di Matteo Messina Denaro continua a far discutere e le dinamiche di questa cattura restano ancora avvolte nel mistero. Spunta una frase del boss dal carcere che farebbe intendere che qualcuno ha smesso di coprirgli le spalle nella "Palermo bene" e che adesso se ne stanno tutti "ammucciati" (zitti ndr), una frase che farebbe intendere che il capo della mafia non si sia volutamente consegnato come sostengono i complottisti. Intanto emergono nuovi retroscena sugli ultimi anni da latitante di Messina Denaro, a svelarli è un'amica del boss che ha deciso di raccontare chi era veramente quell'uomo per lei. "Per me Andrea Bonafede - spiega la donna a Non è l'Arena su La7 - era solo una persona sofferente, che condivideva con me la malattia e le lunghe attese in clinica. Davanti alla malattia siamo tutti uguali, reggere questo calvario è davvero complicato. E lui con ironia provava a farci ridere, ci sosteneva".

In collegamento con la trasmissione, c'è l'amica e confidente di Matteo Messina Denaro, la donna con la quale il boss ha condiviso il percorso di cure mediche nella clinica palermitana La Maddalena, ignara che dietro allo pseudonimo di Andrea Bonafede si nascondesse il capo mafioso arrestato due mesi fa dopo oltre 30 anni di latitanza. "Ho conosciuto questo uomo sotto un'altra veste - ammette la donna -, ho conosciuto un paziente oncologico che aveva lo stesso mio problema. Adesso invece la realtà mi è chiara e ho capito che meno ci penso ed è meglio per me. E' terribile tutto quello sta uscendo su di lui, a cominciare dal fatto che poteva contare su coperture e su una abbondante schiera di favoreggiatori. Sono profondamente turbata, sto facendo degli sforzi per prendere le distanze, perché devo stare concentrata su me stessa".