Messina Denaro, Castelvetrano divisa. "Cosa ci accadrà ora?", "siamo in lutto"

Morte Messina Denaro, il paese intoccabile adesso ha paura. Le reazioni degli abitanti di Castelvetrano

La morte di Matteo Messina Denaro non è passata inosservata a Castelvetrano. La gente si divide, tra silenzi e imbarazzi ma il paese del boss della mafia di fatto ha subito il colpo. Adesso - si legge su Il Corriere della Sera - i fedelissimi cominciano ad uscire allo scoperto, soprattutto sui social: "Siamo in lutto". La principale preoccupazione degli abitanti è che cambino gli equilibri: "Quando lui era vivo a Trapani e dintorni non doveva accadere nulla. Adesso se i palermitani vogliono imporre il nuovo capo o se qui c’è un gruppo che deve mostrarsi forte qualcuno per emergere potrebbe tornare ad agguati e bombe. Magari contro i simboli. Come lo sono diventata io, senza volerlo". Racconta una donna che ha sfidato il boss non consentendogli di trasformare il suo Centro di radiologia in una "lavanderia" della mafia: "Mi mandò il cugino, Mario. "Entriamo in società. Tu metti da parte i fondi neri e noi pensiamo alle famiglie dei carcerati, a pagare avvocati e testimoni".

Ieri mattina - prosegue Il Corriere - su Castelvetrano piovevano chat zeppe di "condoglianze alla famiglia", anzi, "10 volte condoglianze", come scrive Anna, mentre le fanno eco Giovanni, "Solo Dio può giudicare", e Giusy, "Dio ti accolga, siamo tutti peccatori". Senza pudore anche Andrea, come tutti con cognomi scritti a chiare lettere: "Se fate le condoglianze e funerali di stato ("s" minuscola) a presidenti e politici che hanno abusato dei loro poteri, perché non si dovrebbero fare per Matteo?". Castelvetrano è una paese adesso dove pochi parlano della notizia del giorno. Davanti al circolo e pure a scuola. Duro il sindaco Enzo Alfano con il padrino: "Che danno che ha fatto al suo paese". In sintonia con l’assessore al turismo, Giusy Cavarretta: "Una cappa si dirada, ma tanta rabbia per quelle condoglianze...".