Messina Denaro, il carro funebre abusivo. E il messaggio funebre inquietante

Messina Denaro, anche il funerale è fuori legge. Poi continui omaggi al boss della mafia

Anche da morto Matteo Messina Denaro continua a far parlare di sé. Il boss della mafia è stato trasportato dall'ospedale de L'Aquila alla sua Castelvetrano con un carro funebre "abusivo" che non poteva circolare perché sprovvisto di assicurazione. Il titolare avrebbe rischiato una multa fino a 3.464 euro, oltre alla decurtazione di cinque punti dalla patente. Come racconta Il Giornale di Sicilia, è bastata una banale verifica alla targa per scoprire quella che il titolare dell’agenzia funebre ha chiamato "una svista". Solo ieri, 28 settembre, l’agenzia proprietaria del mezzo si è decisa a mettersi in regola con una nuova polizza assicurativa sul carro funebre. Prima che però scattasse un controllo sul mezzo, nessuno si era accorto che il carro funebre aveva l’assicurazione scaduta. Insomma il mezzo non poteva circolare e le auto della polizia hanno dovuto scortare l'auto per procedere alla tumulazione nella cappella di famiglia.

Ma c'è anche altro, protagonista un'agenzia funebre sarda che, sotto commissione di ignoti, ha affisso nei giorni scorsi nelle strade di Orgosolo, centro del Nuorese, manifesti funebri per il capomafia, morto lo scorso 25 settembre dopo una lunga malattia. "Gli amici di Orgosolo sono profondamente scossi per la tragica scomparsa di Matteo Messina Denaro", si legge sui manifesti, le cui foto stanno facendo il giro del web. Probabilmente è stata una goliardata, di certo un'iniziativa fuori luogo, per usare un eufemismo.

Almeno così la pensa il sindaco della cittadina della provincia nuorese. "Queste iniziative gettano una luce poco bella sul nostro paese- il commento del sindaco di Orgosolo, Pasquale Mereu, all'agenzia 'Dire'-. Non capisco quale sia l'intento di chi ha pensato di fare una cosa del genere, ma certamente non ha fatto un grande servizio alla nostra comunità. Posso capire quando furono affissi i manifesti in ricordo della regina Elisabetta, in quell'occasione furono fatte le condoglianze con garbo.