Parroco annuncia messa per Messina Denaro. Bufera. Poi annulla tutto

Casalnuovo, messa per Messina Denaro convocata e poi annullata

«Il parroco chiede scusa a tutti per quanto accaduto». Don Tommaso Izzo, della Parrocchia S.S. Annunziata di Licignano in Casalnuovo di Napoli, chiude le polemiche sulla messa in suffragio di Matteo Messina Denaro – il boss di Cosa Nostra morto il 25 settembre per tumore al colon. Il prete aveva poi annullato tutto. «È stato un fedele a chiedermi di celebrare una messa in suffragio di Matteo Messina Denaro, gliel’avevo segnata, ma l’abbiamo annullata per prudenza pastorale», le parole all’Ansa di don Tommaso, «non sono stato io a pubblicizzare la messa su Facebook ma un collaboratore. Però è stata annullata. Ricordo che chiunque può chiedere di pregare per qualche defunto. Se mi chiedono una messa, io la segno e la celebro. Ma questa, ripeto, è stata annullata per prudenza pastorale».

L'eventualità che venisse celebrata una messa per Messina Denaro nel suo territorio aveva fatto infuriare il sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia: «Aberrante, una cosa assurda, inaccettabile, vergognosa. Siamo intervenuti prima con la nostra polizia e successivamente allertando il vescovo di questa follia, eravamo pronti a intervenire con un’ordinanza per impedire questo scempio».

La presidente della commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo a sua volta aveva spiegato: "Voglio stigmatizzare con forza quanto accaduto nella chiesa di Casalnuovo di Napoli, dove si stava per celebrare una messa in suffragio di Matteo Messina Denaro. Un'iniziata raccapricciante in contrasto con il processo di scomunica che la chiesa ha avviato per i mafiosi e che merita la condanna incondizionata di tutti quelli che credono nello Stato. Questo è un monito a non abbassare mai la guardia su legalità e giustizia".

Leggi anche