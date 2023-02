Messina Denaro, le 5 identità e la rete di amanti. Il boss aveva talpe ovunque

Messina Denaro, il furto di carte d'identità vuote sottovalutato

Emergono nuovi retroscena sui 30 anni di latitanza del capo della mafia. Matteo Messina Denaro aveva "talpe" ovunque tra i funzionari dei comuni locali in Sicilia. Su questo si stanno concentrando le indagini della Procura di Palermo e dei Ros. I carabinieri - si legge sul Fatto Quotidiano - si sono posti il quesito dopo aver trovato nel covo di via Cb 31 a Campobello di Mazara cinque documenti di identità, si presume usate prima dell'arresto, e diverse fototessera. Secondo i primi riscontri, i dati anagrafici sarebbero di cinque cittadini incensurati campobellesi. Chi ha aiutato ’u Siccu ad avere i documenti? Gli inquirenti sono a caccia di possibili talpe. In queste ore chi indaga sta innanzitutto ricostruendo la possibilità che vi siano collegamenti o correlazioni dirette o indirette tra gli intestatari delle carte d’identità, il latitante e la sua rete di protezione.

Ma non escludono neppure - prosegue il Fatto - che i documenti possano essere stati clonati, all’oscuro degli ignari cittadini. Una delle piste potrebbe portare a due furti commessi nel Comune di Trapani nel 2015 e in seguito nel 2018, in cui vennero rubati diversi documenti e soldi, tra cui carte d’identità in bianco, quindi non ancora compilate. Il primo furto è avvenuto nell’edificio della delegazione municipale di Borgo Madonna, mentre il secondo in quelli di largo San Francesco di Paola. Gli accertamenti degli inquirenti si stanno anche concentrando sul materiale delle carte, per capire se siano collegati ai furti di Trapani oppure trafugati in altre parti della Sicilia. Grande importanza per la latitanza l'hanno avuto anche le sue diverse amanti, una vera e propria rete di protezione al boss.