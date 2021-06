Messina, finto dentista: smascherato il panettiere "furbetto"

Esercitava abusivamente la professione di dentista ma era un panettiere. Denunciato a Pace del Mela, dove effettuava visite e interventi privo del titolo

L'uomo era intestatario di una partita Iva da panettiere. In passato aveva anche lavorato da carrozziere e ristoratore. Le indagini coordinate dal procuratore capo di Barcellona Pozzo di Gotto, Emanuele Crescenti, sono partite in seguito all'avvistamento di un via vai di persone da un appartamento in centro, dove l'uomo attirava i clienti con delle tariffe particolarmente vantaggiose. Il finto dentista aveva nel corso degli anni fidelizzato una vasta clientela. Lo studio è stato posto sotto sequestro dalla Guardia di Finanza. I sospetti sono stati confermati dalla perquisizione. L'uomo, B.R., 55 anni, aveva allestito anche un laboratorio odontotecnico. In tutti gli ambienti, inoltre, le fiamme gialle hanno rilevato condizioni igieniche "innammissibili" e locali non sanificati.