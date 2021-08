Meteo, da domenica sera fresco al Nord. Luglio mese più caldo di sempre

Conto alla rovescia per lasciarsi alle spalle il caldissimo weekend di Ferragosto, con sedici città da bollino rosso. Secondo quanto spiega il Corriere della Sera, avremo di fronte ancora due giorni di caldo soffocante, poi da lunedì l’anticiclone africano che ha portato l’aria infuocata sahariana sull’Italia, specialmente nelle regioni meridionali, dovrebbe fare spazio all’ingresso di correnti più fresche provenienti dal Nord Europa.

Già da domenica sera, infatti, riporta il quotidiano Rcs citando le analisi degli esperti di IlMeteo.it, sui monti di confine altoatesini e sulle Dolomiti potrebbero scoppiare i primi temporali. Così da lunedì le correnti atlantiche inizieranno a prendere possesso delle regioni settentrionali. E da martedì è atteso un calo delle temperature di 8-10 gradi. Al Sud invece, prosegue il CorSera, bisognerà aspettare mercoledì per tirare un po’ il fiato dopo la settimana più calda dell’anno che a sua volta ha seguito il mese, luglio, più caldo di sempre sulla Terra.

Ma prima si potranno toccare picchi di 40 gradi nelle basse pianure di Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, 38 gradi a Firenze, Roma, Bologna e Torino. Il cambio di temperatura, come è già stato sperimentato varie volte in questa strana estate sarà caratterizzato dal passaggio ancora una volta da un estremo all’altro: già domenica sera si potrebbero avere forti temporali con possibili grandinate su Valtellina, Alto Adige, Dolo- miti venete e monti friulani, e piogge in serata forse anche tra Piemonte e Valle d’Aosta. E Fenomeni meno intensi, ma sempre con calo delle temperature, dovrebbero interessare anche parte del Centro.