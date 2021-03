Meteo, GRANDINE abbondante a PASQUA: attenzione alle previsioni...

Le previsioni meteo parlano di grandine in arrivo a Pasqua: che cosa accadrà davvero? Le festività sono alle porte e gli italiani non vedono l'ora di scoprire come sarà il clima. Secondo gli ultimi aggiornamenti meteo, l'Italia sta per essere colpita da una forte perturbazione che potrebbe provocare forti temporali e grandinate.

Meteo, GRANDINE abbondante a PASQUA: è rispettata la tradizione?

Sole nel weekend delle Palme, piogge sulle Uova di Pasqua: questo è ciò che dice la tradizione. Come andrà quest'anno? Il clima in Italia sembra ormai essere imprevedibile. L'inverno si è allungato molto nel 2021, ma ha lasciato spazio a qualche illusione di primavera. La nuova stagione è ormai iniziata ma l'ombra di un ultimo colpo di coda dell'inverno continua a lasciare dubbi.

Il progressivo aumento e consolidamento dell'anticiclone favorirà nei prossimi giorni un tempo più stabile, spesso soleggiato e soprattutto senza piogge. Questa situazione verrà garantita anche nel weekend 27-28 marzo, ovvero "delle palme" che trascorrerà quindi con il bel tempo prevalente, salvo più nubi sulle regioni settentrionali. Ma come vuole la tradizione se sulle palme c'è il sole sulle uova (quindi a Pasqua) c'è la pioggia. Quest'anno potrebbe andare proprio così.

Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che l'alta pressione dovrebbe proteggere il nostro Paese almeno fino ai primi di Aprile e con temperature sopra la media del periodo. Tuttavia proprio verso il weekend di Pasqua si dovrebbe aprire la cosiddetta "porta atlantica", ovvero un corridoio nel quale le perturbazioni oceaniche punterebbero il nostro Paese. E' così quindi che un'intensa perturbazione atlantica sarebbe pronta a colpire molte regioni (soprattutto del Centro-Nord) con precipitazioni anche forti e accompagnate pure dalle prime grandinate di stagione.

Previsioni meteo, stop alla fine: inverno verso la fine. Scoppia la primavera

Sono in molti a chiedersi se nevicherà ancora, ma secondo le ultime previsioni meteo l'Italia non dovrebbe più essere imbiancata per un bel po'. Da mercoledì l'anticiclone riuscirà a proteggere tutto il nostro Paese garantendo non solo un tempo asciutto, ma anche temperature in deciso aumento. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che nei prossimi giorni i venti freddi che stanno ancora soffiando al Centro-Sud, responsabili delle ultime fasi instabili e di temperature sotto media, lasceranno spazio a correnti più miti e deboli.

Al Nord e su gran parte del Centro il clima si è già addolcito, ma si scalderà ulteriormente. A partire da mercoledì le temperature massime saliranno fino a 17°C su gran parte delle regioni centrali e settentrionali, rimarranno ancora un po' sotto tono al Sud. Entro il weekend il clima mite e il tempo stabile e soleggiato avranno avvolto praticamente tutto il Paese. Le temperature avranno un ulteriore incremento con punte di 19-20°C al Nord, in Toscana, sul Lazio e su molte regioni del Sud. Anche i valori notturni dopo un avvio ancora piuttosto freddo cominceranno a salire di 6-8°C sopra lo zero, ma questo solamente a partire da giovedì 24.

Nei giorni di Pasqua sono però previste le tipiche grandinate della nuova stagione.

Previsioni meteo fine marzo

Martedì 23. Al nord: cielo sereno o poco nuvoloso. Al centro: ultime note instabili su Abruzzo e Molise con neve a 300 metri. Al sud: a tratti instabile, ma migliora ovunque entro sera.

Mercoledì 24. Al nord: cielo sereno. Al centro: più nubi su Abruzzo e Molise, sereno altrove. Al sud: nubi sparse, ma tempo asciutto, venti ancora forti.

Giovedì 25. Al nord: più nubi in Liguria, cielo sereno altrove. Al centro: bel tempo. Al sud: rapido rovescio sul barese, poche nubi altrove.

Clima mite e nubi in aumento al Nord nel corso del weekend, ma con scarse precipitazioni.

Solo verso il weenkend della Pasqua, le previsioni meteo prevedono l'arrivo di forti temporali e grandinate: fenomeni tipici della stagione primaverile.