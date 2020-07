Cronache

Mercoledì, 29 luglio 2020 - 14:22:00

Meteo, grandine in arrivo e ondata di caldo anomalo: picchi oltre i 40°C Entro la fine di luglio alcune zone d'Italia diventeranno roventi. Le temperature registreranno picchi di 43°C. Ad essere maggiormente colpite dal caldo saranno alcune zone interne della Sardegna. L'anticiclone africano sta prendendo possesso del nostro Paese: ci troviamo di fronte alla prima vera ondata di caldo proveniente dal Nord Africa, e la colonnina di mercurio è destinata ad aumentare vertiginosamente nei prossimi giorni. Il team del sito https://www.ilmeteo.it/ comunica che il primo weekend del mese di Agosto sarà caratterizzato dal caldo africano, anche se non vivremo due giornate all'insegna dell'assoluta stabilità atmosferica: tra sabato 1 e domenica 2 agosto l'alta pressione verrà lievemente fiaccata da correnti più instabili di origine atlantica. Meteo: caldo record sabato 1 agosto con picchi oltre i 40°C Sabato 1 agosto il bollente anticiclone africano dominerà incontrastato da Nord a Sud: probabilmente sarà questa la giornata più calda di tutta la settimana, dato che i termometri voleranno fino a 40°C, in particolare sulla Toscana, con punte anche superiori sulle zone interne delle due isole maggiori. Non andrà meglio sul resto del Paese, con 38°C diffusi sulle basse pianure del Nord e su parte del Lazio. Meteo, grandine in arrivo: ecco dove e quando Domenica 2, dopo un avvio di giornata ancora molto caldo e asciutto, ecco che, un fronte instabile in discesa dal Nord Europa darà vita a temporali e piogge sull'arco alpino centro-occidentale: attenzione, visti i forti contrasti termici, non è esclusa la formazione di imponenti celle temporalesche con il serio rischio di grandinate. Entro la serata qualche temporale potrà sconfinare fin verso le pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto. Il team del sito https://www.ilmeteo.it/ anticipa che il vortice depressionario riuscirà a sfondare sul nostro Paese con l'inizio della prossima settimana, portando rovesci temporaleschi molto violenti con il pericolo di grandinate e forti colpi di vento.