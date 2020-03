Meteo, ondata di caldo in arrivo: picchi record fino a 27°. Salta la primavera

Cronache

Meteo: caldo record in arrivo. La temperatura salirà fino a 27° - METEO NEWS Nelle prossime giornate si registrerà un aumento progressivo della pressione, che farà entrare l’Italia direttamente nella stagione estiva. Un anticiclone proveniente dall’Africa porterà ad un innalzamento delle temperature fino a 27° in alcune regioni. Meteo: esplode il caldo. Temperature in rapido aumento con picchi di 27° -METEO NEWS La giornata di oggi sarà caratterizzata da qualche pioggia su Liguria, Toscana, Lazio, Sicilia e Sardegna. Da martedì tutto cambierà, si registreranno temperature molto alte, con picchi che si raggiungono solitamente nel mese di agosto. La pressione aumenterà progressivamente, portando i termometri a segnare valori sempre più alti nel corso dei giorni. Martedì il cielo diventerà sempre più sereno e il tempo migliorerà decisamente segnando una svolta. Nella giornata di mercoledì il Nord raggiungerà i 18-20°. Le temperature saliranno anche nel resto d’Italia, raggiungendo il picco di 27° in Sicilia il giorno successivo. Nella giornata di giovedì si raggiungerà un picco di 25-26° anche in Sardegna. Meteo: quanto durerà il caldo Le temperature rimarranno sopra la media stagionale fino al weekend. Nella giornata di venerdì una leggera perturbazione provocherà un lieve peggioramento del tempo. Il sole tornerà nella settimana successiva.