Meteo, quando torna il caldo africano? C'è la data. Eccola

In questi ultimi giorni abbiamo vissuto le prima vera fiammata di caldo intenso della stagione con un'atmosfera che ci aveva illuso assumendo connotati tipicamente estivi e con temperature a tratti anche superiori ai 30°C su molti angoli del Paese.Tuttavia l'alta pressione di matrice africana non ha ancora trovato l'energia necessaria per garantirci simili scenari troppo a lungo e le temperature, dopo un balzo verso l'alto, ora si vedranno costrette ad assumere nuovamente connotati un po' meno estivi.

Questi continui alti e bassi sono comunque stati la caratteristica anche dei mesi di Aprile e Maggio trascorsi all'insegna di un contesto termico spesso sotto tono specialmente per le regioni centro-settentrionali. A conti fatti sembra di rivivere una stagione simile a quelle che si verificavano negli anni 80/90 quando l'anticiclone africano, a differenza di questi ultimi anni, si limitava ad accarezzare soprattutto le regioni del Sud.

Nei prossimi giorni prepariamoci dunque a vivere una fase ancora assai dinamica sul fronte meteo-climatico. Una maggior ingerenza dell'instabilità atmosferica, costringerà i termometri a subire costanti variazioni. Laddove si godrà di maggior soleggiamento le colonnine di mercurio rimarranno su valori praticamente estivi, mentre dove il meteo farà più i capricci avremo valori a tratti anche leggermente sotto media.

Ma quando potrà tornare dunque un'altra fiammata di caldo intenso? Difficile dirlo al momento in quanto i centri di calcolo internazionali dipingono un quadro climatico ancora incerto nel prossimo futuro. Tuttavia da metà settimana sembra tornare ad aumentare la pressione su tutto il Paese con un quadro climatico più omogeneo e votato ad un contesto comunque abbastanza estivo.Solo da metà mese si intravede una nuova e più decisa rimonta dell'alta pressione africana, ma di questo sarà meglio riparlarne nei prossimi aggiornamenti.



