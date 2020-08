Meteo, previsioni settimana: temporali da nord a sud e caldo in ritirata

Le previsioni dell'Aeronautica militare per i prossimi giorni in Italia. Mercoledì 5 agosto al Nord addensamenti compatti sull'Emilia-Romagna sudorientale con piogge, rovesci e temporali in miglioramento durante la seconda parte della giornata. Velature sottili sul settore orientale, cielo sereno altrove. Centro e Sardegna: molte nubi sulle regioni adriatiche e sulle relative aree appenniniche con fenomeni deboli ma diffusi, a prevalente carattere temporalesco o di rovescio, in parziale attenuazione serale specie sui rilievi. Ampio soleggiamento sulle altre zone con velature di passaggio durante le ore centrali.

Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso o coperto su gran parte del settore peninsulare con deboli piogge, locali rovesci e temporali, maggiormente sul versante adriatico nel pomeriggio, in graduale miglioramento pomeridiano a partire dal settore tirrenico. Condizioni di bel tempo sull'isola a parte qualche annuvolamento sulle coste tirreniche. Temperature: minime in flessione sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia, senza variazioni di rilievo su Valle d'Aosta, Liguria e Sardegna. Massime in in aumento al Nord e sulla Sardegna, più sensibile su Valle d'Aosta, alto Tirreno ed Emilia, in diminuzione al Centro-Sud, pressochè stazionarie su Piemonte e Lazio.

Giovedì 6 molte nubi al Sud e sulle regioni centrali adriatiche con deboli fenomeni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in dissolvimento dalla serata; velature anche compatte su Triveneto, Toscana e Lazio, in veloce riduzione su quest'ultime due. Cielo generalmente sereno sul resto del paese.

Venerdì 7 iniziali annuvolamenti su Puglia e Veneto settentrionali con piovaschi e deboli rovesci o temporali in estensione mattutina a regioni ioniche, Sicilia settentrionale, aree alpine e prealpine lombarde e Trentino-altoatesine, in miglioramento serale. Ampio soleggiamento altrove con locali velature. Sabato 8 molte nubi sul settore tirrenico di Sicilia e Calabria con deboli precipitazioni; condizioni di bel tempo altrove ma con nuvolosità a evoluzione diurna sulle restanti aree tirreniche meridionali con associati lievi fenomeni temporaleschi. Nella giornata di domenica 10 ampio soleggiamento con nubi in formazione durante le ore più calde sui rilievi alpini e appenninici meridionali con possibilità di qualche piovasco pomeridiano.