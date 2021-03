Meteo, torna la neve a marzo: incredibile. Colpo di coda d'inverno e...

Secondo le previsioni meteo, nel primo weekend di marzo torna la neve: l'inverno darà un ultimo colpo di coda. Negli ultimi le temperature si sono alzate: il clima era davvero gradevole. In molti hanno pensato che fosse arrivata la primavera in anticipo. Non è però così. Il gelo tornerà ad interessare l'Italia, costringendoci a tirare fuori nuovamente i piumini. Le temperature si abbasseranno e arriverà di nuovo la neve. Ecco le previsioni meteo di inizio marzo, che preannunciano il ritorno della neve.

Previsioni meteo, a marzo torna la neve: gelo e bufere

Un notevole cambiamento climatica interesserà l'Italia nel primo weekend di marzo. Il possente anticiclone che ha fatto alzare le temperature negli ultimi giorni, lascerà spazio nuovamente al gelo. Su molte regioni tornano pioggia e neve. I venti si faranno più forti. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che da venerdì l'atmosfera comincerà a diventare più instabile. A partire dal weekend, l'alta pressione presente in Europa si scinderà in due parti. La prima salirà verso Nord e l'altra si dirigerà verso Sud. Il movimento verso Nord favorirà la discesa di aria più fredda che sabato, oltre a far calare le temperature, provocherà un deciso aumento della nuvolosità al Nord e al Centro con precipitazioni che interesseranno velocemente il Nordest e poi maggiormente il Nordovest (nevicate sopra i 6-800 metri) e le regioni adriatiche (neve a 1500 metri).

Domenica il tempo migliorerà un po’ ovunque. Entro sera tuttavia un vortice ciclonico dalla Tunisia salirà verso la Sardegna dove il tempo inizierà a peggiorare.

Meteo 8 marzo: ancora neve e temporali

Da lunedì 8 marzo, festa della donna, arriverà in Italia una perturbazione con piogge e temporali. Le Regioni interessate maggiormente saranno questa volta quelle del Centro-Sud. Successivamente ci sarà una fase meteorologica caratterizzata da correnti oceaniche a tratti instabili, che causeranno un tempo perturbato sull’arco alpino e sugli Appennini. Ci sarà ancora la neve.

Previsioni meteo giorno per giorno

Ecco il meteo da mercoledì 3 marzo al weekend. Sabato torna la neve.

Nella giornata di mercoledì 3 marzo: al nord locale nuvolosità, a tratti compatta. Al centro: bel tempo prevalente. Al sud: soleggiato.

Giovedì 4, al nord: tempo stabile, locali foschie. Al centro: bel tempo prevalente. Al sud: poco nuvoloso

Venerdì 5m al nord: entro sera peggiora sul Triveneto con piogge. Al centro: a tratti instabile su Sardegna e Tirreniche, possibile qualche pioggia. Al Sud: nubi sparse.

Sabato ci sarà una irruzione fresca. Il tempo sarà instabile al Nordovest, regioni adriatiche, Appennini. Secondo le previsioni meteo, torna ancora la neve sulle Alpi.