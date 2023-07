"Michelle mi ha minacciato con una pistola finta". Il killer e i ricatti hot

Omicidio Primavalle, così il killer hacker ricattava le ragazzine

Emergono nuovi dettagli sull'omicidio di Primavalle, il killer di Michelle prova a difendersi e tira in ballo la pista della legittima difesa. Gli inquirenti hanno trovato una pistola giocattolo nell'appartamento del ragazzo. Era una copia esattamente identica all’originale. E Oliver - si legge su Repubblica - agli inquirenti ha detto che la 17enne ha usato l'arma finta contro di lui: "La pistola era di Michelle e mi ha minacciato, dicendo che l’avrebbe usata". Per ora non ci sono riscontri alla versione del ragazzo. Ma gli inquirenti hanno chiesto agli esperti di riscontrare quali impronte digitali si trovino sull'arma giocattolo. Le presunte minacce costituirebbero un elemento in più rispetto alla questione dei soldi. E al credito di Michelle nei confronti del ragazzo nato in Italia da genitori originari dello Sri Lanka. Che sarebbe di 20 euro secondo lui. Ammonterebbe invece a più di un migliaio secondo un’amica.

Spunta anche - prosegue Repubblica - un precedente di Oliver. Nel 2021 l'allora 15enne aveva hackerato il profilo Instagram di una ragazzina. Chiedendo foto da nuda per restituirglielo. Secondo gli avvocati della famiglia nell'omicidio dell'amica non può aver fatto tutto da solo. La prova sarebbe nei video che lo ritraggono mentre porta il cadavere nei cassonetti di via Federico Borgia. Nei 350 metri di tragitto Oliver sarebbe tranquillo e pacato. Con una freddezza incredibile e senza segni di nervosismo. Nemmeno quando si ritrova a calpestare le macchie di sangue che ha lasciato all’andata. La pista della droga e dei ricatti rimane in piedi.