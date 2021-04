Micromobilità: 150 monopattini a Ostia targati link

Dopo Roma, Aprilia, Palermo e Torino, Link - azienda di monopattini elettrici in sharing nata presso il Mit di Boston - sbarca sul lungomare di Ostia con una flotta di 150 mezzi.

Tutti i veicoli sono dotati del manubrio e della pedana più larghi del settore per garantire maggiore stabilità, un sistema triplo di frenata con freno motore elettrico a supporto degli altri due a tamburo, sensori di rilevazione per il funzionamento delle luci e ammortizzatore frontale. Sempre integrato al monopattino, il sistema Vis (Vehicle Intelligent Safety), in grado di eseguire oltre 1.000 controlli al secondo sullo stato di salute del veicolo durante la corsa, monitorando e mettendo a punto le prestazioni in tempo reale. “In continuità con la città di Roma, abbiamo permesso a Ostia di usufruire della flotta più ampia della categoria grazie a 150 monopattini di ultima generazione dislocati lungo la pista ciclabile che sta rivoluzionando la micro mobilità del litorale. Sarà più facile adesso per i cittadini lasciare l'auto a casa e muoversi in tutta libertà dal porto fino all'ultimo stabilimento balneare, dal mare alla pineta fino al centro cittadino” - ha dichiarato Maurizio Pompili, Link Operation Manager Italia. “Oltre ai 5 euro di welcome bonus per chi si registra all'interno dell'area di noleggio indicata dall'app, sarà possibile, grazie al codice PM08709, ottenere un voucher da 10 euro da inserire nel proprio wallet.”