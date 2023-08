Migranti: nel 2023 oltre 100.000 sbarcati, doppio del 2022

Ha superato quota 100.000 il numero di migranti sbarcati in Italia nel 2023. Lo si deduce dal sito del Viminale, che nel suo 'cruscotto statistico' indica alle ore 8 del 14 agosto scorso 99.771 arrivi, e dal numero di persone soccorse dalle ore 8 del 14 agosto a oggi: almeno (secondo le cifre ufficiali) 299 ieri e 155 la notte scorsa. In tutto si tratta di 100.225 persone. Il numero di migranti sbarcati, secondo il Viminale, è raddoppiato rispetto allo scorso anno: erano stati 48.028 nello stesso arco di tempo del 2022 e 33.881 nello stesso arco di tempo del 2021.

Migranti: Viminale, +107,1% sbarcati; 7.500 in sette giorni

Dall’inizio dell’anno a oggi sono 101.386 i migranti sbarcati sulle coste italiane, il 107,1% in più rispetto ai 48.940 del periodo corrispondente dell’anno scorso. Il dato - aggiornato alle 8 di questa mattina e “suscettibile di successivo consolidamento” - è contenuto nel cruscotto statistico diffuso online dal Viminale. Il mese che quest’anno ha fatto registrare il maggior numero di arrivi fin qui è stato luglio (23.628, il 71,1% in più rispetto al luglio 2022) ma il record rischia di essere superato ad agosto: nella prima metà del mese sono sbarcati già più di 12mila migranti, circa 7.500 dei quali concentrati nell’ultima settimana. Con riferimento alla nazionalità dichiarata al momento dello sbarco, la Guinea (con 12.040 sbarcati) precede Costa d’Avorio (11.886), Egitto (7.821), Tunisia (7.814), Bangladesh (6.912), Pakistan (6.173), Burkina Faso (5.623), Siria (4.2258), Camerun (3.470) e Mali (3.362). Da inizio anno al 14 agosto sono sbarcati 10.286 minori stranieri non accompagnati: erano stati 14.044 in tutto il 2022.

Migranti: in 155 sbarcati a Lampedusa, partiti da Sfax

Altri quattro sbarchi di migranti a Lampedusa: durante la notte sono approdati in 155 a bordo di barchini salpati da Sfax, in Tunisia. Ai soccorritori hanno detto di essere sudanesi, somali, ivoriani, egiziani, nigeriani e guineani. Ieri, sull'isola, ci sono stati 14 approdi con un totale di 531 persone. All'hotspot ci sono 2.278 ospiti. In 600 saranno trasferiti a Porto Empedocle con il traghetto di linea Galaxy. Altri 150 faranno lo stesso percorso in serata.

