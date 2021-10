Migranti, Salvini a processo a Palermo per Open Arms. "Gli sbarchi proseguono"

"Mentre sarò in tribunale a Palermo per aver difeso i confini e aver fatto il mio dovere da ministro, in Italia continuano gli sbarchi: quasi 500 in Calabria! Ora il ministro Lamorgese inizi a fare il suo dovere: altro che "forza ondulatoria", serve bloccare gli sbarchi". Lo scrive sui social Matteo Salvini, atteso dal processo nella giornata di sabato 23 ottobre.

Salvini imputato per sequestro di persona a Palermo

L’ex ministro degli Interni è imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per il caso della Open Arms, la ong spagnola che salvò due anni fa 147 migranti e che rimase al largo di Lampedusa per giorni perché il titolare del dicastero non autorizzò l’approdo sicuro. Come spiega il Manifesto, "per la Procura di Palermo, che ha portato al processo il leader della Lega, Salvini «provocava l’illegittima privazione della libertà personale dei predetti migranti, costringendoli a rimanere a bordo della nave per un tempo giuridicamente apprezzabile, precisamente, dalla notte tra il 14 e il 15 agosto 2019 sino al 18 agosto 2019, quanto ai soggetti minorenni, e per tutti gli altri sino al 20 agosto 2019, data in cui, per effetto dell’intervenuto sequestro della nave, disposto dalla procura di Agrigento, venivano evacuate tutte le persone a bordo»".