Milano, esce per comprare da bere: 52enne torna ferito e muore sul pianerottolo

Milano, esce di casa per comprare da bere e torna ferito: muore sul pianerottolo. E' giallo

Un uomo di 52 anni è morto sabato sera intorno alle 22 a Milano accasciandosi sul pianerottolo davanti alla compagna al rientro a casa, in via Giovanni Ameglio, traversa di via Mambretti, nella periferia Nord Ovest della città. L'uomo, Edoardo Giovanbattista Austoni, presentava due ferite, una lieve al sopracciglio destro e una di due centimetri alla gamba destra, all'altezza della tibia, dove aveva una vena varicosa. Quest'ultima ha causato una abbondante perdita di sangue.

Il 52enne era uscito di casa dicendo alla compagna che sarebbe andato a comprare qualcosa da bere. Anche i vestiti indossati dall’uomo, un paio di pantaloncini corti, fanno pensare a un’uscita non programmata. Un abbigliamento inoltre che in caso di caduta avrebbe esposto la vena varicosa all’altezza dello stinco. La prima ispezione esterna del medico legale infatti ha rivelato che quella ferita potrebbe essergli stata fatale. Ma si attendono ulteriori conferme.

Gli investigatori comunque stanno approfondendo ogni ipotesi.Per questo stanno passando al setaccio le telecamere della zona e sentiranno possibili testimoni dell’accaduto, tra cui alcuni titolari dei minimarket aperti a quell’ora dove l’uomo potrebbe aver comprato le bottiglie. Il 52enne, dopo essersi allontanato per una mezz’ora scarsa, in quei pochi attimi prima di perdere conoscenza in casa non avrebbe fatto riferimento a eventuali aggressioni.

Edoardo Giovanbattista Austoni è uno dei sei figli di Edoardo Austoni, l'ex primario di urologia e andrologia dell'ospedale San Giuseppe di Milano, che nel 2006 - prima di un lungo iter giudiziario - fu vittima di un agguato.

