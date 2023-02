MILANO UNICA 2023 il Giappone in Italia

MILANO UNICA 2023 alla 36° edizione presso Rho Fiera ha dato spazio alle novità inerenti al Giappone nello spazio creato JAPAN OBSERVATORYcon alcune interessanti novità fotografate e raccontate come dove il luccichio del mare diventa un tessuto per AMIYA RADEN il suo Presidente KYOJI TAMIYA ci ha mostrato e raccontato che nella Regione del Tango (KYOTO) una storia di oltre 1300 anni come area.di produzione tradizionale di tessuti di seta e ha curato la cultura tradizionale del Giappone : il "kimono". La storia, il clima e la tradizione dei nostri predecessori hanno unito conchiglie e tessuti, dando vita a questa tecnologia dove il luccichio del mare diventa un tessutoOKABUN ORIMONO CO.LTD con Vice Presidente Natsuki Okamoto marchio che ha 300 anni di storia che rappresenta il tessuto "Nishijin" .I tessuti goffrati hanno un effetto e un'espressione tridimensionali che caratterizza la tessitura di Nishijin designata come artigianato tradizionale del Giappone.NAGAO ORIFU UNLIMITED PARTNERSHIP att. Representative Itaro Nagao la bellissima gradazione di AWA Indigo,il materiale naturale per eccellenza.La tecnica tradizionale della tintura indaco è designata come proprietà culturale immateriale della prefettura di Tokushima.SANYO DYEING WORKS LTD att Maneger Takayuki Asano con tecnica di tintura tradizionale giapponese "BASSEN" ( stampa in corrosione) hanno vari metodi di tintura usata su tessuti naturali grezzi.

Servizio fotografico Nick Zonna testo Minori Morozumi