Mille gatti pronti al macello: sventato il mercato illecito dalla Polizia

Cina, la Polizia porta in salvo 1000 gatti in viaggio verso il mattatoio

La polizia di Zhangjiagang, nella provincia cinese di Jiangsu, ha bloccato un camion con all’incirca 1000 gatti diretti al macello. Il valore dei felini ammontava a circa 20 mila dollari, cifre che avrebbero alimentato il mercato illegale di cani e gatti che vengono spacciati ai ristoranti come maiale o montone al momento della rivendita. A diffondere la notizia è stato il quotidiano cinese The Paper, che ha mostrato i dettagli dell’operazione e le foto dei tantissimi felini portati in salvo; molti dei quali sono esemplari di razza, sottratti alle loro famiglie così come avviene durante l’abominevole festival di Yulin.

A quanto riporta GreenMe, sarebbero stati alcuni animalisti della zona a lanciare l’allarme dopo aver notato un camion fermo da giorni con diverse casse di legno. All’interno erano ammassati tanti gatti diversi. Gli animalisti avrebbero così segnalato la situazione alle Forze dell’ordine permettendo ai poliziotti di far luce sulla frode alimentare e sgominare i trafficanti di gatti. A conclusione delle indagini preliminari, i gatti sono stati trasferiti temporaneamente in un rifugio. Ognuno di loro è stato sistemato in un trasportino più ampio per essere sottoposto a visita veterinaria e nutrito dai volontari.

In virtù del mercato nero (e redditizio) sviluppatosi nel Paese, le organizzazioni animaliste cinesi raccomandano vivamente ai volontari di sterilizzare i gatti di strada e alle famiglie di non tenere liberi in giardino i padronali. Anche gli abitanti di Zhangjiagang si sono detti molto allarmati per la loro salute e i rischi connessi. Per quanto la popolazione chieda alle autorità controlli più rigidi di sicurezza alimentare, la soluzione definitiva è la messa al bando della carne di cane e di gatto.