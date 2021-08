Roma, la polizia sventa l'ennesima tragedia causata dalla droga

Il degrado verso cui conduce la droga è un pozzo senza fondo, ne è una prova la triste vicenda che ha visto protagonisti un uomo e sua madre a Roma.

Doveva avere i sensi completamente occultati dalla crisi d'astinenza l'uomo che ha minacciato di fare esplodere il palazzo, dopo aver chiuso fuori di casa sua madre.

E tutto questo perche' la donna, una 78enne, non voleva dargli i soldi per acquistare droga. E' accaduto ieri sera intorno alle 21.15 in via padre Angelo Cerbara, in zona Ponte di Nona, nella Capitale.

Sul posto, dopo la segnalazione di un condomino, sono arrivati i poliziotti del Reparto Volanti. "Andate via guardie di merda, faccio esplodere il palazzo", urlava l'uomo dalla finestra inveendo contro gli agenti che hanno fatto evacuare la palazzina di circa 60 persone.

Poco dopo l'uomo e' stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione, violenza privata, oltraggio a pubblico ufficiale e procurato allarme.