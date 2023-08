Ministri Volontari di Scientology aiutano a rendere Roma pulita

Roma pulita con l’aiuto dei Ministri Volontari di Scientology

Roma Sabato 26 AGOSTO, nuovo appuntamento per i Ministri Volontari di Scientology (abbreviato VM) che hanno continuato la riqualificazione di due zone della città raccogliendo 13 sacchi di ogni tipo di rifiuto e 97 bottiglie di vetro

L’attività dei VM è iniziata la mattina nella zona di Roma Casalotti,in Via della Maglianella, dove sono stati ripuliti i muri lungo la strada da graffiti e scritte varie

Nel pomeriggio hanno continuato la raccolta di rifiuti in zona Viale dei Giusti della Farnesina

In quest’area stazionano sempre delle roulotte che creano una gran quantità di ogni tipo di rifiuti; questa settimana tra le altre cose sono state trovate anche un casco e una mazza da baseball

I passanti hanno salutato calorosamente i VM in segno di apprezzamento per il lavoro svolto

“Ringraziamo sempre, per il supporto e la collaborazione, i responsabili AMA dei Municipi XIII e XV e l’Assessora Cinzia Giardini del XIII Municipio” dice Il portavoce Mario Caradonna

Le attività dei VM sono ormai una routine settimanale a Roma e in molte altre città italiane come: Milano dove vengono ripulite le varie stazioni, Torino, Padova, Pordenone, Monza etc oltre agli aiuti in soccorso nelle zone colpite da calamità tra le ultime la Romagna Forlì, e Baldonecchia

Il Programma dei Ministri Volontari (VM) è stato lanciato più di trent'anni fa, in risposta ad un appello fatto da L. Ron Hubbard, fondatore di Scientology “Se a qualcuno non piacciono: il crimine, la crudeltà, l’ingiustizia e la violenza di questa società, può fare qualcosa per porvi rimedio. Può diventare un MINISTRO VOLONTARIO ed aiutare a civilizzarla, portando coscienza, gentilezza, amore, libertà dalle sofferenze, instillandovi fiducia, decenza, onestà e tolleranza”.

Per chiunque voglia UNA CITTA’ PULITA , il prossimo appuntamento è per SABATO 2 SETTEMBRE