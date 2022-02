Modella scambiata per pusher. In carcere per 11 kg di cocaina, da innocente

Modella arrestata per traffico di droga, ma era tutto un equivoco

Un clamoroso equivoco è costato il carcere ad una modella ungherese, miss turismo nel suo Paese. Un arresto per droga senza nessun fondamento ha annullato la sua carriera in ascesa nel mondo della moda e l'ha fatta piombare nel più profondo degli incubi. Greta Gila, oggi ha 24 anni e chiede allo Stato italiano 100 mila euro di risarcimento. "Nel 2018, a 20 anni, - spiega la modella al Corriere della Sera - ho vinto la corona di Miss Turismo in Ungheria. Poi, per la rinuncia di una concorrente, ho partecipatoaun concorso in Cina, arrivando in finale. Mi hanno chiamato per dei servizi fotografici e mi sono trasferita a Londra. Qui un’agenzia mi ha scritturato per un servizio da fare a Tokyo: 1.500 euro più volo e alloggio. Ero a inizio carriera e ho accettato. Per andare in Giappone ho fatto scalo a Roma dove ho incontrato un manager di questa agenzia, a cena in un albergo a Fiumicino. Mi aveva detto che ci avrebbe raggiunti una costumista per provare alcuni abiti ma a un certo punto l’ho visto nervoso, ha detto di avviarmi in camera e se n’è andato".

"Poi - prosegue Greta Gila al Corriere - ha bussato questa donna mai vista prima assieme ad alcuni uomini. Mi hanno preso il telefono, hanno cominciato a fare domande. Pensavo a un sequestro ma erano i finanzieri. La donna aveva 11 chili di cocaina e l'avevano seguita fin dalla dogana, ma io non sapevo niente. Da lì è cominciato il mio incubo in carcere anche se sono stata trattata bene. Poi grazie ad un avvocato che mi ha creduta sono stata rilasciata dopo due mesi ma con l'obbligo di firma. Ho smesso di fare la modella per il trauma. Associo l’aereo alla paura di essere arrestata e fatico a fidarmi. Sono tornata in Ungheria e seguo la mia passione per la pittura. Magari è questa la mia strada".

