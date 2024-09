Rissa e colpi d'arma da fuoco. Molfetta, uccisa una ragazza 19enne

La sparatoria potrebbe essere avvenuta per futili motivi al termine di una discussione tra gruppi di ragazzi che avevano partecipato alla serata in discoteca





Una ragazza di 19 anni, residente nel quartiere San Girolamo d Bari, ha perso la vita in seguito di un conflitto a fuoco avvenuto la notte scorsa all'esterno di un locale sito in contrada Torre Rotonda, sulla litoranea di Molfetta (Ba). Nel corso della sparatoria sarebbero rimasti feriti altri due giovani, sempre di origini baresi, uno dei quali gravemente. La sparatoria potrebbe essere avvenuta per futili motivi al termine di una discussione tra gruppi di ragazzi che avevano partecipato alla serata in discoteca. Bocche cucite dai militari intervenuti sul posto, che indagano sulla vicenda coordinati dalla procura di Trani. "Voglio esprimere totale vicinanza e cordoglio alla famiglia, per questo lutto ingiusto - ha commentato il titolare del locale, Nicola Spadavecchia, su un sito di informazione locale -. Siamo anche noi parti lese di questi terribili episodi, vittime di questi atti barbari e di vandalismo che avvengono quotidianamente".

"Quanto e' accaduto, questa notte a Molfetta, all'esterno del Lido Baiha, con una maxi rissa sfociata in una sparatoria, ci rattrista e ci preoccupa. Non si puo' morire a 20 anni e non si puo' morire cosi' al di la' delle motivazioni che sono a monte della vicenda. Tutte ingiustificabili. Tutte deprecabili". Lo ha scritto in una nota il sindaco di Molfetta (Ba), Tommaso Minervini, in merito ai fatti accaduti la notte scorsa. "Siamo vicini al dolore che ha colpito gli affetti della giovane - ha continuato -. Confido nella prontezza e nella capacita' investigativa degli inquirenti per la ricostruzione della dinamica degli avvenimenti e l'individuazione dei responsabili. Soprattutto abbiamo necessita' di sapere perche' proprio qui".