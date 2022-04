Molise, scompare bimba di 5 anni: capelli castani, leggings neri, maglia rosa

Bambina di 5 anni scomparsa in Molise, ricerche in corso

Una bambina di 5 anni è scomparsa da ieri sera in Molise. La piccola vive a Sant'Angelo Limosano (Campobasso) in una abitazione di campagna nella contrada. Dalla notte scorsa sono in corso le ricerche di Vigili del fuoco, forze dell'ordine e volontari.

Al momento della scomparsa Nicole, che ha capelli lunghi castani, indossava leggings neri, una maglietta rosa e scarpe bianche.

Da sola la piccola Nicole avrebbe avvicinato una sedia alla finestra e da lì si sarebbe sporta per uscire di casa, approfittando di un momento di distrazione generale. La finestra è al piano terra dell'abitazione e comunque a circa un metro da terra. E' questa la ricostruzione che i familiari della bambina avrebbero fatto alle forze dell'ordine all'atto della denuncia.