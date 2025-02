Mondo Mezzo, Massimo Carminati in carcere per la pena definitiva

Mondo Mezzo, Massimo Carminati in carcere per pena definitiva

L'ex Nar Massimo Carminati si è costituito questa mattina nel carcere romano di Rebibbia. Carminati, condannato in via definitiva a 10 dieci anni nell’inchiesta ‘Mondo di Mezzo’, è in carcere per scontare i tre anni e quattro mesi di pena residua. Una vicenda che nasce dalla revoca dell’affidamento in prova.

Il tribunale di Sorveglianza gli aveva concesso l'affidamento in prova, poi la misura gli era stata sospesa perché la procura generale della Corte di Appello di Roma aveva fatto ricorso in Cassazione che ha rimandato alla Sorveglianza che gli ha negato il beneficio in assenza di 'un percorso risocializzante'. Carminati si è dunque costituito.