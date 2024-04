Mondo tossico: solo sette stati rispettano le linee guida dell’Oms

Aria inquinata in tutto il mondo

Il sesto rapporto mondiale sulla qualità dell'aria rivela dettagli preoccupanti sui Paesi, i territori e le regioni più inquinati del mondo nel 2023.

Per il rapporto di quest'anno, pubblicato dal sito IQAirscienziati, sono stati analizzati i dati di oltre 30.000 stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria in 7.812 località di 134 Paesi, territori e regioni.

I risultati principali del Rapporto sulla qualità dell'aria nel mondo 2023:

Sette Paesi hanno raggiunto la linea guida annuale dell'OMS per il PM2,5 (media annuale di 5 µg/m 3 o inferiore): Australia, Estonia, Finlandia, Grenada, Islanda, Mauritius e Nuova Zelanda.

) più di 15 volte superiore alla linea guida annuale dell'OMS per il PM2.5; Pakistan (73,7 µg/m ) più di 14 volte superiore alla linea guida annuale dell'OMS per il PM2,5; India (54,4 µg/m ) più di 10 volte superiore alla linea guida annuale dell'OMS per il PM2,5; Tagikistan (49,0 µg/m ) più di 9 volte superiore alla linea guida annuale dell'OMS per il PM2,5; Burkina Faso (46,6 µg/m ) più di 9 volte superiore alla linea guida annuale dell'OMS per il PM2,5 Un totale di 124 (92,5%) su 134 Paesi e regioni ha superato il valore guida annuale dell'OMS per il PM2,5 di 5 µg/m 3 .

. L'Africa rimane il continente più sottorappresentato, con un terzo della popolazione che non ha ancora accesso ai dati sulla qualità dell'aria.

Le condizioni climatiche e la foschia transfrontaliera sono stati i fattori principali nel Sud-est asiatico, dove le concentrazioni di PM2,5 sono aumentate in quasi tutti i Paesi.

La regione dell'Asia centrale e meridionale ha ospitato le dieci città più inquinate del mondo.

Begusarai, in India, è stata l'area metropolitana più inquinata del 2023.

L'India ospitava le quattro città più inquinate del mondo.

La principale città statunitense più inquinata è stata Columbus, Ohio.

Beloit, Wisconsin, è stata la città più inquinata degli Stati Uniti.

Las Vegas, Nevada, è stata la città più pulita degli Stati Uniti.

Per la prima volta nella storia di questo rapporto, il Canada è stato il Paese più inquinato del Nord America, con le 13 città più inquinate della regione situate all'interno dei suoi confini.

Il 70% dei dati sulla qualità dell'aria in tempo reale nella regione dell'America Latina e dei Caraibi proviene da sensori a basso costo.

Sebbene il numero di Paesi e regioni con monitoraggio della qualità dell'aria sia aumentato costantemente negli ultimi sei anni, in molte parti del mondo permangono significative lacune nella strumentazione di regolamentazione gestita dai governi. I monitor della qualità dell'aria a basso costo, sponsorizzati e ospitati da cittadini scienziati, ricercatori, sostenitori della comunità e organizzazioni locali, si sono dimostrati strumenti preziosi per ridurre le lacune nelle reti di monitoraggio dell'aria in tutto il mondo.

"Un ambiente pulito, sano e sostenibile è un diritto umano universale. In molte parti del mondo, la mancanza di dati sulla qualità dell'aria ritarda le azioni decisive e perpetua inutili sofferenze umane. I dati sulla qualità dell'aria salvano le vite. Quando la qualità dell'aria viene segnalata, si interviene e la qualità dell'aria migliora", afferma Frank Hammes, CEO globale, IQAir.

Queste stazioni indipendenti di monitoraggio della qualità dell'aria rivelano un'esposizione sproporzionata all'inquinamento atmosferico nocivo tra i gruppi vulnerabili e sottorappresentati. Le evidenti lacune nei dati di monitoraggio della qualità dell'aria, dove l'inquinamento è probabilmente scarso, sottolineano ulteriormente la necessità di espandere la copertura del monitoraggio della qualità dell'aria in tutto il mondo.

“IQAirIl rapporto annuale illustra la natura internazionale e le conseguenze inique della perdurante crisi dell'inquinamento atmosferico. È urgente un impegno a livello locale, nazionale e internazionale per monitorare la qualità dell'aria in luoghi con scarse risorse, per gestire le cause della foschia transfrontaliera e per ridurre la nostra dipendenza dalla combustione come fonte di energia", afferma Aidan Farrow, Sr. scienziato della qualità dell'aria di Greenpeace International. "Nel 2023, l'inquinamento atmosferico rimarrà una catastrofe sanitaria globale. IQAirLa serie di dati globali fornisce un importante promemoria delle ingiustizie che ne derivano e della necessità di implementare le numerose soluzioni esistenti a questo problema".