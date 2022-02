Monica Vitti eredità: svelato a chi andrà tutto il suo cospicuo patrimonio

Monica Vitti eredità: tutti i dettagli sul patrimonio dell'attrice scomparsa ieri all'età di 90 anni dopo una lunga malattia

Ieri il cinema italiano ha perso uno dei suoi volti più iconici. Monica Vitti ci ha lasciato dopo aver combattuto per lungo tempo contro una malattia degenerativa del cervello. L'attrice, celebre per essere la musa di Antonioni e grande amica e partner professionale di Alberto Sordi, aveva 90 anni.

Monica Vitti malattia: di cosa è morta l'attrice

La causa della morte di Monica Vitti non è stata ancora ufficializzata ma oltre alla vecchiaia di parla di una malattia neurodegenerativa simile all'Alzheimer di cui soffriva da anni. L'attrice nel tempo avrebbe perso buona parte della memoria. L'ultima uscita pubblica di Monica Vitti è stata nel marzo del 2002 alla prima italiana del musical Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante. Negli anni sono emerse diverse fake news sulle condizioni dell'attrice. Nel 1988 il giornale Le Monde ne annunciò il suicidio per overdose di barbiturici. Nel 2016 invece si diffuse la notizia che fosse ricoverata da anni in una clinica svizzera.

Monica Vitti eredità: patrimonio ed erede

Al momento non ci sono conferme su quale sia l'effettivo patrimonio di Monica Vitti al di là del suo palmares professionale che conta cinque David di Donatello come migliore attrice un Leone d'Oro alla carriera al Festival di Venezia. Quello che sappiamo è che i beni dell'attrice andranno in eredità al marito Roberto Russo. I due si sono conosciuti nel 1983 sul set di "Flirt", che permetterà a Russo di vincere il David di Donatello come regista emergente. Tra i due c'era una discreta differenza d'età, che però non ha influito sul loro rapporto. All'epoca Monica Vitti aveva 36 anni mentre il futuro compagno 52. Dopo 27 anni di fidanzamento la coppia convola a nozze il 28 settembre 2000 con una cerimonia molto semplice in Campidoglio.

"Ci conosciamo da 47 anni, - ha dichiarato Russo in una recente intervista al Corriere della Sera - nel 2000 ci siamo sposati in Campidoglio e prima della malattia, le ultime uscite sono state alla prima di Notre Dame de Paris e per il compleanno di Sordi. Da quasi 20 anni le sto accanto… è sempre stata qui a casa a Roma con una badante e con me ed è la mia presenza che fa la differenza per il dialogo che riesco a stabilire con i suoi occhi".

Leggi anche:

Sanremo, Amadeus su Monica Vitti: Mi ha accompagnato nella vita

Addio a Monica Vitti, il saluto di vip, istituzioni e politici sui social

Addio a Monica Vitti, se ne va la più grande di tutte