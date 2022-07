Monopattini, boom clamoroso di incidenti: +400% e 10 morti in un anno

Incidenti stradali: quasi quadruplicati in monopattino, 10 morti

Quasi quadruplicati nel 2021 rispetto all'anno precedente gli incidenti stradali che hanno visto coinvolti i monopattini elettrici: passati in soli dodici mesi da 564 del 2020 a 2.101. Il dato emerge nel report Aci-Istat sugli incidenti stradali 2021. A crescere anche i feriti: passati da 518 a 1.980, mentre i morti (entro 30 giorni) sono 9, più un pedone deceduto. Imponente la crescita anche degli incidenti a bordo delle biciclette elettriche, coinvolte in 691 sinistri (240 nel 2020: +187%), con 13 vittime (6 nel 2020: +116%) e 671 feriti.

"I dati sugli incidenti stradali in monopattino confermano la pericolosità di questo mezzo che ha invaso le nostre strade senza regole durante il governo giallo rosso. La Lega in tempi non sospetti ha chiesto l'introduzione di assicurazione, casco obbligatorio per tutti e targa sul mezzo per aumentare la sicurezza sia di chi utilizza i monopattini che di tutti gli altri utenti delle nostre strade. Ma durante la discussione del provvedimento il Pd, i renziani e il M5s si opposero a norme di buonsenso che avrebbero potuto salvare qualche vita tra i decessi registrati. Lo abbiamo detto e lo ribadiamo a maggior ragione oggi, la Lega si impegna a intervenire con la prossima legislatura di centrodestra. Alle lobby anteponiamo la sicurezza". Lo dice in una nota la deputata della Lega Elena Maccanti, capogruppo in commissione Trasporti.