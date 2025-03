Monopoly compie 90 anni e rivoluziona il gioco in modo inaspettato...

Monopoly abbandona il contante: si pagherà solo tramite "carta di credito" e tramite app. Cambiano anche i nomi di alcune proprietà

Il Monopoly il 19 marzo compirà 90 anni e ora si rinnova eliminando il contante. Hasbro ha annunciato che da agosto, per ora solo negli Stati Uniti, verrà lanciata una nuova versione del popolare gioco che prevede i pagamenti solo in digitale tramite un'apposita app "Monopoly App Banking".

Ogni giocatore riceverà quindi il classico segnalino e una replica di una carta di credito da associare all'app, rendendo quasi impossibile imbrogliare. Cambieranno anche alcuni nomi delle proprietà. Parco della Vittoria o Viale dei Giardini verranno sostituiti da una base di lancio per razzi verso la Luna, una fabbrica di cioccolato, un parco con i dinosauri e una simulazione in realtà aumentata delle montagne russe. Alcuni però si lamentano del fatto che in questo modo i bambini staranno ancora di più incollati allo schermo.

Dal 1935, anno di debutto del Monopoly, ne sono state vendute oltre 275 milioni di copie in circa 100 Paesi nel Mondo.