Due valanghe sulle Dolomiti: morto un ragazzo sopra Cortina

CORTINA: RAGAZZO MORTO TRAVOLTO DA VALANGA, ILLESO IL FRATELLO

Vittima trascinata per oltre 200 metri Roma, 9 mag. (Adnkronos) - E' rimasto illeso il fratello del giovane scialpinista morto questa mattina dopo essere stato travolto da una VALANGA che si è staccata nella zona di Cortina. Secondo quanto ricostruito scendendo dalla Rotzes assieme al fratello, lo scialpinista bellunese, anziché prendere il rientro classico dallo spallone, si è tenuto a destra dello Spigolo Zero e ha preso un canale che porta dietro Punta Marietta. A metà discesa si è però staccata una VALANGA che lo ha trascinato per oltre 200 metri. Il fratello, rimasto più in alto, ha subito lanciato l'allarme e sul posto si è diretto l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, dopo aver imbarcato personale del Soccorso alpino e della Guardia di finanza di Cortina. Una volta individuato il corpo a circa 2.550 metri di quota, i soccorritori sono stati sbarcati con un verricello di 70 metri. La salma è stata recuperata e trasportata a valle, per essere poi accompagnata nella cella mortuaria di Cortina. L'eliambulanza ha imbarcato anche il fratello del giovane, rimasto illeso.

Montagna: Trentino, valanga sulla Marmolada

Una valanga si e' staccata nella tarda mattinata sul versante trentino del ghiacciaio della Marmolada all'imbocco della via ferrata Rocchetta che porta a Punta Penia. Stando alle prime frammentarie informazioni due alpinisti sarebbero rimasti coinvolti che successivamente sarebbero riuscite ad emergere dalla massa nevosa. Sul luogo segnalato si sono portati i soccorritori del Soccorso Alpino e l'elicottero di Trentino Emergenza. A seguito dell'innalzamento delle temperature il pericolo valanghe e' 'moderato 'di grado 2.

Valanga sopra Cortina; testimone, in zona un centinaio persone

"Nella zona vicina a quella dove e' avvenuta la Valanga stava facendo attivita' sciistica almeno un centinaio di persone": lo afferma un testimone della Valanga che si e' abbattuta sopra l'abitato di Cortina, nella zona Tofana di Rozes. Il giovane morto stava salendo con gli sci nella zona del Pilastro. In molti stamane si sono recati sino al Rifugio Angelo Di Bona e da li' stavano sciando lungo il vallone della Tofana.