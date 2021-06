Montesano e il sangue dei vaccinati Covid: "E' da buttare". Bufera

Su Montesano è bufera dopo le sue parole su facebook. Un tema quello dell'inoculazione verso il quale l'attore comico ha sempre manifestato perplessità, milite delle schiere no-vax

Nel mirino di Montesano nella diretta su facebook, di sabato 19 giugno, è il sangue dei vaccinati Covid. Secondo l'attore "da buttare" poiché una volta donato si coagulerebbe e quindi non sarebbe utilizzabile. Montesano aveva affermato di aver appreso la notizia da una fonte dell'Avis, e aveva poi rivolto un appello a Figliuolo a non cercare gli over 50 non vaccinati perché gli sarebbero serviti. E' subito arrivata la replica del virologo Roberto Burioni, che ha definito quella di Montesano come "una irresponsabile e pericolosa bugia che può spingere la gente a non vaccinarsi o a non donare sangue, comportamenti entrambi dannosi per la salute pubblica. E' per me un dispiacere vedere un bravo artista comportarsi così" ha twittato il virologo a commento del video diventato virale sui social. Ma puntuale e perentoria è arrivata anche la risposta dal presidente nazionale Avis, Giampietro Briola. "Non c'è assolutamente nessuna controindicazione alla donazione di sangue da parte di persone vaccinate contro il Covid-19. Anzi, con il plasma dei vaccinati, ricco di anticorpi, si possono ricavare immunoglobuline utilizzabili sotto forma di farmaci per i pazienti in fase iniziale, o come profilassi. Quindi è una donazione ancora più specifica. Sono assolutamente fake news".

Montesano, appresa la risposta da parte dell'Avis, decide di chiarificare. “Per me il lavoro che svolge l’Avis è assolutamente encomiabile" fa sapere. "Le mie parole non erano un attacco verso chi svolge questa azione meritoria, come invece sembrerebbe dai messaggi contro di me. Trovavo giusto comunicare una notizia così curiosa, e ho divulgato informazioni che si possono trovare sulla rete. Non sta a me indagare. Ho usato il condizionale dicendo che ho parlato con un amico che conosce una persona e la notizia l’ho data con il beneficio del dubbio".