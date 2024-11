Enna, la Procura non ha dubbi: "Laimar Annaloro è morta per suicidio"

Enna, Laimar Annaloro secondo la procura è morta per suicidio. La quindicenne fu trovata impiccata in piazza. Ma la madre della giovane non ci sta: "E' stata uccisa"

"Ad oggi possiamo sostenere la piena compatibilità con un suicidio con morte compatibile da soffocamento per impiccamento e con assenza di lesività etero indotta". A chiarirlo è stato il procuratore per i minori di Caltanissetta Rocco Cosentino durante una conferenza stampa sulla morte della ragazzina di 15 anni che lo scorso 5 novembre si è impiccata nel terreno della sua casa a Piazza Armerina, in provincia di Enna.

"Gli accertamenti autoptici sono in corso e si aspettano gli esiti che giungeranno tra 90 giorni e solo in quel momento avremo ulteriori elementi - ha aggiunto - L'unico dato oggettivo che abbiamo al momento è l'esito della ricognizione cadaverica fatto subito dopo il ritrovamento". Cosentino ha sottolineato più volte di aver indetto la conferenza stampa "non per esprimere un giudizio sui fatti o anticipare qualcosa ma solo per mettere alcuni punti fermi e con la volontà di chiarire tutti gli aspetti sulla base di dati oggettivi. Non ci sono valutazioni di parte". Secondo la Procura dietro la scelta di togliersi la vita potrebbe esserci il revenge porn: per questo le indagini si concentrano su istigazione al suicidio.

