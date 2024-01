Morte Andreea, la svolta: indagato il fidanzato. "Mi sono messa nei guai"

Morte Andreea: le chat, gli amici e la notte in roulotte. Tutto quello che non torna

Clamorosa svolta sul caso della scomparsa di Andreea Rabciuc, dopo due anni il corpo è stato ritrovato in avanzato stato di decomposizione. L'autopsia e l'esame del dna dovranno accertare se appartenga effettivamente alla 27enne di origine romena, ma sembrano esserci pochi dubbi. Andreea era sparita nel nulla alle 7 del 12 marzo 2022. Prima, aveva trascorso la serata con il fidanzato Simone Gresti e altri due amici in una roulotte parcheggiata in un giardino a Montecarotto, paesino di 1.800 abitanti in provincia di Ancona. Sabato 20 gennaio il cadavere è stato ritrovato in un casolare delle campagne di Castelpiano dopo molte segnalazioni che andavano da Ancona al Pigneto a Roma. Il corpo era supino, le ossa scomposte, come se fossero state spostate da un animale. Indaga la pubblica ministera Irene Bilotta. E il fidanzato Gresti è indagato per omicidio.

Ma per contestare l’accusa di omicidio bisognerà prima capire come è morta Andreea. C’è anche l’ipotesi che sia arrivata da sola nel casolare e lì abbia avuto un malore. Quella notte Rabciuc aveva chattato con un amico prima della lite con il fidanzato. Poi avrebbe infilato in tasca al fidanzato il cellulare e se ne sarebbe andata. C’è però il giallo di un messaggio Whatsapp mandato al padre alle 4,30 del mattino: "Mi sono messa nei guai". Secondo la ricostruzione fornita dagli amici della serata, sono rimasti tutti e tre ancora per qualche ora nella roulotte. Rintronati per l’alcool e la droga, dicono di essersi addormentati. Gresti ha avvertito la madre della sparizione di Andreea il mattino successivo.