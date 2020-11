Napoli, esposto alla procura per la morte del dirigente PRC

"La Federazione Provinciale napoletana del Partito della Rifondazione Comunista comunica che è stato inviato un esposto alla Procura della Repubblica sui ritardi avutisi nel ricovero del proprio dirigente Francesco Ruotolo, splendida figura sempre a disposizione della Napoli delle classi subalterne."- dichiara Rosario Marra, segretario della Federazione di Napoli di Rifondazione Comunista e continua- Quanto accaduto al nostro compagno, con soccorsi chiamati che non vengono, ritardi nella comunicazione all'ASL competente della sua positività al coronavirus è, purtroppo, parte di una casistica non isolata negli ospedali della nostra città e della nostra Regione. Pertanto l'iniziativa intrapresa, d'intesa con la famiglia del nostro compagno, di coinvolgere la magistratura è stata fatta soprattutto per evitare che casi simili si continuino a ripetere".

"Come abbiamo denunciato immediatamente e come ha raccontato la figlia Ipazia in questi giorni in varie interviste a tv e giornali la morte del nostro compagno Francesco Ruotolo non può essere addebitata soltanto al covid. In questi giorni tante testimonianze, dal sindaco a padre Alex Zanotelli, hanno ricordato l'impegno di Francesco Ruotolo per la comunità e i diritti di tutti, soprattutto dei più poveri e dei più deboli e la sua battaglia a difesa della sanità pubblica. L'esposto rappresenta una prosecuzione della sua lotta. Nessuno deve morire perchè assistito con troppo ritardo"