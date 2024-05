Morte Onorato, la moglie non ha dubbi: "Lo hanno ucciso, troveremo il killer"

Morte Onorato, la moglie: "La pista da seguire è quella di Capaci. Angelo è stato ucciso"

Francesca Donato, nonostante l'autopsia abbia escluso "segni di violenza" sul corpo del marito Angelo Onorato, non ha dubbi: "Lo hanno ucciso e troveremo il killer". L'europarlamentare ricostruisce la giornata di sabato scorso, quando hanno trovato il suo compagno architetto nella sua auto senza vita. "Siamo alla ricerca di risposte - spiega Donato a Il Corriere della Sera - che è molto difficile trovare. Ma proprio per questo c’è bisogno di riservatezza, senza invenzioni". Alla categoria delle invenzioni apparterrebbe la ricostruzione di un misterioso incontro di Angelo Onorato alle 10 del mattino in un bar di viale Strasburgo dove l’architetto, un’ora prima della morte, avrebbe preso il caffè "con uno sconosciuto".

Ma Francesca Donato - prosegue Il Corriere - lo conosce bene quello "sconosciuto": si tratta del cognato Antonio, il marito della sorella di Onorato, che egli stesso era andato a prendere alle 9 in aeroporto, appena arrivato da Milano per un battesimo. Poi, un caffè in quel bar e la frase che ancora rimbomba nel cuore della signora Francesca: "Vado a Capaci per risolvere una cosa, spero “in modo bonario". L'eurodeputata è fiduciosa sull'esito delle indagini. "Sono certa che si scoprirà la verità, che si scopriranno i colpevoli di questo delitto".