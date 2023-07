Morte Purgatori, la verità sulle clamorose cause del decesso. Novità

Purgatori, errori sia nella diagnosi sia nelle cure effettuate?



Due medici di una struttura diagnostica di Roma sono i primi indagati dalla Procura nell'indagine sulla morte, avvenuta il 19 luglio, del giornalista Andrea Purgatori.

Un procedimento avviato dopo la denuncia presentata ai carabinieri dai familiari. I pm, coordinati dall'aggiunto Sergio Colaiocco, contestano ai due il reato omicidio colposo.

Si tratta del primo atto formale effettuato dagli inquirenti che stanno anche acquisendo le cartelle cliniche e i referti di esami svolti dal giornalista in almeno tre strutture private. Risposte importanti sulla causa della morte arriveranno, comunque, dall'autopsia. L'attività peritale verrà svolta la prossima settimana all'Istituto di medicina legale di Tor Vergata. Il medico legale effettuerà anche un tac e se necessario verrà chiesta una ulteriore consulenza. Obiettivo è accertare, così come richiesto dai familiari in una denuncia dettagliata citata dal quotidiano Domani, cosa abbia causato in poche settimane il decesso di Purgatori e se ci siano stati errori sia nella diagnosi sia nelle cure effettuate.