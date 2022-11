Morti sul lavoro: donna muore incastrata in vetreria, uomo schiacciato da tubi

Incidenti sul lavoro: donna 50enne muore schiacciata in una vetreria nel Piacentino

Ancora morti sul lavoro: è della notte scorsa l’incidente mortale in una vetreria di Borgonovo, in provincia di Piacenza, nel quale ha perso la vita una donna di 50 anni, Nicoletta Paladini.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, attorno alle 3 la vittima è rimasta accidentalmente incastrata tra un nastro trasportatore e un macchinario da trasporto di bancali, rimanendovi schiacciata; il decesso sarebbe sopraggiunto sul colpo. Oltre ai Carabinieri sono intervenuti Vigili del Fuoco, che hanno liberato il corpo della Paladini, e gli ispettori del lavoro. La Procura di Piacenza ha aperto un'inchiesta e sottoposto a sequestro il luogo dell'incidente; nel frattempo sul corpo della vittima sarà eseguita l’autopsia.

Morti sul lavoro: dopo il caso della vetreria, un operaio muore schiacciato da tubi in metallo nel Torinese

Non solo: risale a questa mattina, a La Loggia, in provincia di Torino, la morte di un lavoratore interinale 41enne di nazionalità straniera, rimasto schiacciato da numerosi tubi in metallo all’interno di una azienda operante nel settore. Sul posto, oltre a Vigili del Fuoco e soccorritori, sono intervenuti anche Carabinieri e tecnici dello Spresal, per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. Ma per l’uomo, è notizia di poco fa, non c'è stato nulla da fare.