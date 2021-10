Morto per Covid Colin Powell, addio al primo segretario di Stato Usa di colore

Colin Powell, morto per complicazioni Covid il primo segretario di Stato afroamericano

L'ex segretario di Stato Colin Powell è morto all'età di 84 anni per complicazioni legate al Covid. L'annuncio arriva direttamente dalla famiglia che in un post su Facebook scrive: "Il generale Powell, ex segretario di Stato e capo degli Stati Maggiori Riuniti è morto questa mattina a causa di complicazioni legate al Covid. Abbiamo perso uno straordinario e affettuoso marito, padre, nonno ed un grande americano". Il generale aveva completato il ciclo vaccinale. Fu nominato segretario di Stato da George Bush nel 2001, diventando il primo capo della diplomazia americana afroamericano.