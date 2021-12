Mps, morte Rossi: sparito il suo Blackberry. E quell'utenza "David secret"

Morte Rossi, si indaga sui festini gay e i "segreti inconfessabili"

La morte di David Rossi di ormai quasi 9 anni fa è tornata di stretta attualità, dopo la decisione della Procura di Genova di aprire un nuovo filone d'inchiesta in seguito alle nuove rilevanze emerse, dovute soprattutto alla testimonianza del colonnello dei carabinieri Aglieco, primo ad entrare nell'ufficio di Rossi e a notare anomalie tra i fatti refertati e le prove presenti in quella stanza. Sono almeno dieci - si legge sulla Verita - i fascicoli aperti dalla Procura. Si va dalle foto e video spariti dagli atti delle indagini, ai presunti festini a cui avrebbe partecipato il manager ad errori giudiziari commessi.

Nei giorni scorsi - prosegue la Verità - la vedova di David Rossi, Antonella Tognazzi, ha dichiarato di non credere all'ipotesi del suicidio poichè suo marito "custodiva segreti inconfessabili". Segreti che le nuove indagini potrebbero provare a svelare, magari scavando tra lestranezze emerse sui telefonini in uso all'ex manager del Monte dei Paschi di Siena. Per esempio, dopo la sua morte, non è stato più ritrovato il Blackberry con il tastierino grande che Rossi utilizzava insieme con il cellulare della stessa marca, ma con il tastierino piccolo. Erano entrambi benefit aziendali ed erano associati al medesimo numero. Inoltre sono state cancellate due mail dopo la sua morte ed è mistero sull'utenza "Secret David" che compariva nella rubrica del suo Iphone.

