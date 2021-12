Meteo Capodanno 2022: arriva il "gigante", anomalo anticiclone "rovina feste"

Meteo Capodanno 2022, anticlone africano in arrivo sull'Italia

Nelle prossime ore l'ultima perturbazione dell'anno 2021 colpirà soprattutto il Sud, mentre sul resto d'Italia si farà sempre più incisiva la presenza del gigante di Capodanno, ovvero un anomalo anticiclone africano. Stefano Ghetti, meteorologo del sito www.iLMeteo.it avvisa che martedì 28 le piogge riguarderanno principalmente le regioni meridionali, risultano più consistenti tra Calabria e Sicilia tirreniche, altrove il tempo sarà più asciutto, ma sarà la nuvolosità diffusa e spesso compatta a impedire al sole di scaldare l'atmosfera.

Meteo Capodanno 2022, alta pressione sull'Italia

Da mercoledì e soprattutto nei giorni successivi e addirittura fin dopo il Capodanno, un grosso campo anticiclonico di origine sub-tropicale, dall'Africa raggiungerà l'Italia dopo aver attraversato anche la Penisola Iberica. L'alta pressione in inverno non è sinonimo sempre di bel tempo e sole, infatti al Nord torneranno le nubi basse e le nebbie, così come su alcune zone del Centro e localmente pure sulle coste meridionali. Sui rilievi e sul resto dei settori invece sarà il sole l'unico protagonista dei prossimi giorni.

E' importante sapere che la "bolla" africana a circa 1500 metri ha una temperatura di quasi 15°C (un valore piuttosto anomalo per la fine di dicembre), misura che verrà facilmente raggiunta e anche superata di giorno sulle regioni centrali e meridionali e localmente pure sulle valli alpine (attesi quasi 17°C a Roma e fino a 20-21°C in Sardegna e Sicilia). Al Nord invece a causa o della nebbia o del cielo coperto le temperature non supereranno i 7-9°C.

NEL DETTAGLIO

Meteo martedì 28 dicembre

Al Nord: cielo spesso coperto, spruzzate di neve sui confini alpini. Al centro: cielo molto nuvoloso o coperto, piovaschi in arrivo su Toscana e Umbria. Al Sud: piogge soprattutto su Calabria e Sicilia tirreniche.

Meteo mercoledì 29 dicembre

Al Nord: nebbie o cielo coperto in pianura, più sole sulle Alpi, ma neve a quote alte sui confini. Al centro: nebbie nelle valli, nubi sparse altrove. Al sud: ancora qualche pioggia tra Sicilia e Calabria tirreniche, più sole altrove.

Meteo giovedì 30 dicembre

Al Nord: cielo coperto o nebbie in pianura, più sole sui rilievi. Al centro: nubi basse lungo le coste, sole altrove. Al Sud: soleggiato.