Mtv EMA 2022, Pinguini Tattici Nucleari battono i Måneskin e vincono il "Best Italian act"

Sono i Pinguini Tattici Nucleari i vincitori del Best Italian act all'edizione di quest'anno degli Mtv EMA: un’altra tappa che si aggiunge all’anno già speciale per la band bergamasca, dopo il tour estivo da 300 mila persone, le date negli stadi della prossima estate e il nuovo album in arrivo: “Quando si scrivono canzoni è importante avere la mente aperta e farsi influenzare da tutto ciò che ascolti perché la musica è l'arte più cosmopolita e fluida che ci sia – ha detto il leader Riccardo Zanotti – Essere riconosciuti a livello europeo ci lusinga: ci fa sentire cittadini europei, oltre che italiani”.

E lo ha detto lasciando a bocca asciutta un altro fenomeno mondiale made in Italy, i Måneskin, che tornano a casa senza essersi aggiudicati nessun riconoscimento. Dietro di loro anche Ariete, Elodie e Blanco.

Mtv EMA 2022, i Pinguini Tattici Nucleari vincono il "Best Italian act", ma Taylor Swift domina la scena

La regina della cerimonia è però lei, Taylor Swift: la popstar americana, patita da teenager country con già in testa il progetto di dominare il mondo, è infatti stata votata dal pubblico nelle categorie miglior artista, video, pop e longform video.

Tra i vincitori anche David Guetta e Bebe Rexha, che con la loro esibizione di "I'm Good (Blue)" si aggiudicano il premio alla miglior collaborazione, e il produttore è anche il più votato nella categoria elettronica. I Muse, invece, trionfano nella categoria rock, battendo anche loro i Måneskin.