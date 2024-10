Muore a 14 anni investita da un autobus fuori da scuola

Una ragazza di 14 anni, Simran Kumar, è morta a Piacenza fuori da scuola investita da uno scuolabus. L'incidente è avvenuto attorno alle 14:30, all’Istituto superiore Raineri Marcora, dopo il suono della campanella per la fine delle lezioni. La studentessa, che frequentava la 1ª C Alberghiero, si trovava sul piazzale di via Enrico Mattei in attesa del mezzo per tornare a casa, a Cortemaggiore, in provincia di Piacenza.

Articolo in aggiornamento...